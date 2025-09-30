Heyecan zirve yaptı

Kuzey Kıbrıs At Yarışları Derneği tarafından organize edilen hafta sonu yarışları, büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu. 28 Eylül Pazar günü Alayköy Hipodromu’nda düzenlenen yarışlarda at sahipleri, jokeyler ve antrenörler kupalar için kıyasıya mücadele etti.
Günün yarış sonuçları ise şu şekilde oluştu:
1. Koşu Sonuçları
1. Thomas Fly Kid
At Sahibi: Erşan Göçer
Jokey: Onur Ulaş
Antrenör: Ayer Özoktay
Sponsor: Serkan Ömerağa
2. Royal Secre
At Sahibi: Mustafa Karşlı
Jokey: Ali Damdelen
Antrenör: Fikret Atilla
Sponsor: Asım Sucuoğlu
3. Muro
At Sahibi: Defne Ömerağa
Jokey: Yaşar Ömerağa
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri
2. Koşu Sonuçları
1. Turbo
At Sahibi: Defne Ömerağa
Jokey: Yaşar Ömerağa
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri
2. Merak Etme Sen
At Sahibi: Defne Ömerağa
Jokey: Ahmet Ömerağa
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri
3. Jr. Erşan
At Sahibi: Erşan Göçer
Jokey: Onur Ulaş
Antrenör: Erşan Göçer
Sponsor: Erşan Göçer