Heyecan zirve yaptı

Kuzey Kıbrıs At Yarışları Derneği tarafından organize edilen hafta sonu yarışları, büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu. 28 Eylül Pazar günü Alayköy Hipodromu’nda düzenlenen yarışlarda at sahipleri, jokeyler ve antrenörler kupalar için kıyasıya mücadele etti.

Günün yarış sonuçları ise şu şekilde oluştu:

1. Koşu Sonuçları

1. Thomas Fly Kid

At Sahibi: Erşan Göçer

Jokey: Onur Ulaş

Antrenör: Ayer Özoktay

Sponsor: Serkan Ömerağa

2. Royal Secre

At Sahibi: Mustafa Karşlı

Jokey: Ali Damdelen

Antrenör: Fikret Atilla

Sponsor: Asım Sucuoğlu

3. Muro

At Sahibi: Defne Ömerağa

Jokey: Yaşar Ömerağa

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri

2. Koşu Sonuçları

1. Turbo

At Sahibi: Defne Ömerağa

Jokey: Yaşar Ömerağa

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri

2. Merak Etme Sen

At Sahibi: Defne Ömerağa

Jokey: Ahmet Ömerağa

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri

3. Jr. Erşan

At Sahibi: Erşan Göçer

Jokey: Onur Ulaş

Antrenör: Erşan Göçer

Sponsor: Erşan Göçer