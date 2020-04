Hedeflerinin uzağında

Abdullah ZAİFOĞLU

Merit Alsancak Yeşilova K-Pet Süper Ligi’nin güçlü ama hedeflediği yerin çok uzağında kalan bir takım. Zaman zaman oynadığı iyi futbol ile de dikkat çekerken ilginç birçok istatistikleri oldu.

Ancak bu sezon en büyük hedeflerinden biri olan ve mutlak kazanmak istedikleri kupa dışında kalmaları onları fazlasıyla üzmüştür.

Sezona bir önceki sezonda yine takımın başında olan teknik adam Toygar Davulcu ile başladılar. Ancak beklenen sonuçlar gelmeyince değişikliğe gidildi. Gökhan Güvensoy ile 1 maça çıktıktan sonra takımın başına daha önceleri de takımı çalıştıran ve iyi oyunlar sergileyen Şenol Canbulat getirildi.

Oynanan maçlarda 21 puanı kendi evinde, 18 puanı da deplasmanda kazanarak 39 puanla 5. sırada yer aldı. Ligin bu haftaya kadar oynanan maçlarında iç sahada ve dış sahada yine 5. Sırada yer aldı.

Aldığı 12 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet, attığı 56 gol, yediği 39 gol ile ligin en fazla gol atan 3. takımı olmasına rağmen yediği gol sayısı çok fazla.

İç sahada oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 30 gol attı, 16 gol yerdi, 21 puan topladı. Kendi evinde hiç beraberlik almadı. Deplasmanda 12 maç oynarken 5 galibiyet, 3 beraberlik 4 mağlubiyet alırken 26 gol attı, 23 gol yedi, 18 puan topladı.

Sezonun ilk yarısını 26 puanla 5. sırada tamamlarken 22. hafta sonunda 39 puanla yine 5. sırada yer aldı.

Attığı 56 golü toplamda 13 futbolcu paylaşırken 1 golü rakip takım kendi kalesine attı. En fazla golü 16 golle Emmanuel Mbah attı.

Penaltıdan 7 gol bulan Merit Alsancak Yeşilova bu gollerin 6 tanesini Billy Osman Beyza atarken 1 tanesi de Burak Koçar’dan geldi.

Merit Alsancak Yeşilova’nın şu ana kadar oynanan ve attığı gollerin yükünü Emmanuel Mbah (16), Billy Osman Beyza 11), Burak Koçar (6) ve Yasin Doğan (5) çekti.

Golleri atanlar:

Emmanue Mbah 16, Billy Osman Beyza 11, Burak Koçar 6, Yasin Doğan 5, Memduh Sarıoğlu 4, Esosa Irogve 3, Mustafa Salk 2, İlyas Niyazi 2, Vakkas Kaynarca 2, Emin Atabek 1, Mustafa Vardi 1, Qunncy Osei 1, Salih Say 1 attı. Atılan 1 golü rakip takım kendi kalesine attı)

Merit Alsancak Yeşilova’nın attığı ve yediği gollerin dakikaları:

Attığı golleri daha çok 31-45, 46-60 ve 76-90 dakikaları arasında attı. Her 3 bölümde de 13’er gol attı. Yediği gollerde ise 46-60(8) ve 76-90 (9) dakikaları arasında fazla gol yediler.

Kalesinde 4 penaltı golün dakikalarına baktığımızda 16-30 (1), 61-75 (1) ve 76-90 (2) gol yedi.

Attığı goller: Yediği goller:

1-15 dk. arası 6 1-15 dk. arası 6

16-30 dk. arası 7 16-30 dk. arası 7

31-45 dk. arası 13 31-45 dk. arası 3

46-60 dk. arası 13 46-60 dk. arası 8

61-75 dk. arası 4 61-75 dk. arası 6

76-90 arası 13 gol 76-90 dk. arası 9

Oynadığı 22 maçın sadece 2 tanesinde gol atamadı. (Kendi evindeki Düzkaya ve deplasmandaki Doğan Türk Birliği) Gol yemediği maç sayısı da 2 oldu. (Kendi evindeki Çetinkaya ve deplasmandaki Göçmenköy) Son haftaya kadar oynanan maçlarda Doğan Türk Birliği hariç her takıma gol attılar. (8 takımla henüz 2. maçı oynamadılar)

Oynadığı maçlar:

1-Merit Alancak Yeşilova-Binatlı=5-3

2-G.Gücü-Merit Alancak Yeşilova=2-2

3-Merit Alancak Yeşilova-Düzkaya=0-2

4-Cihangir-Merit Alancak Yeşilova=4-1

5-Merit Alancak Yeşilova-T.Ocağı=1-2

6-Mağusa Türk Gücü-Merit Alancak Yeşilova=2-1

7-Merit Alancak Yeşilova-Çetinkaya=2-0

8-Baf Ülkü Yurdu-Merit Alancak Yeşilova=2-2

9-Merit Alancak Yeşilova-K.Kaymaklı=4-1

10-Göçmenköy-Merit Alancak Yeşilova=0-3

11--Merit Alancak Yeşilova-2-3

12-Merit Alancak Yeşilova-Hamitköy=4-1

13-Doğan Türk Birliği-Merit Alancak Yeşilova=1-0

14-Merit Alancak Yeşilova-Lefke=6-1

15-Yenicami-Merit Alancak Yeşilova=1-2

16-Binatlı-Merit Alancak Yeşilova=3-5

17-Merit Alancak Yeşilova-G.Gücü=3-1

18-Düzkaya-Merit Alancak Yeşilova=1-4

19-Merit Alancak Yeşilova-Cihangir=2-1

20-T.Ocağı-Merit Alancak Yeşilova=3-1

21-Merit Alancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü=3-4

22-Çetinkaya-Merit Alancak Yeşilova=2-2