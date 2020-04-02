Kurumlar iş başında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor" dedi. Erdoğan, "Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanlarına seslendi.

Video konferans yoluyla yapılan konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor. Aksilikler kısa sürede yetkili kurumlara bildirilmeli.

Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız kendilerini karantinaya alırsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.

Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir.

Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Şehirlerarası ulaşım kısıtlandı ihtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer tedbirleri uygulamaya sokabiliriz.

Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız.

Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan paralar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır.

Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir.

Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir. İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmiyor.

Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi.”