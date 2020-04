Balin Palmer, Coronavirüs salgınını farklı açılardan değerlendiriyor

Cemre AKAR

Genç Vizyon’a konuk olan Beden, Zihin ve Nefes Eğitmeni Balin Palmer, Coronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemleri farklı bir açıdan değerlendirdi.

“Evet, Corona’nın hayatımızı olumsuz yönde etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini biliyor ve kabul ediyoruz. Ama ben bunlara odaklandığımda hiçbir şey elde edemeyeceğimi de biliyorum” diyen Palmer şunları kaydetti:

“ Kendime bu süreçte hangi açılardan pozitif kazanımlar elde edebileceğim sorusunu soruyorum? Corona’nın hayatlarımızda sebep olduğu karmaşanın ötesinde daha büyük bir resimden bu durumu okumaya çalışıyorum. Hem kişisel seviyede hem de kolektif seviyede bu kurduğumuz ekonomik ve siyasal sistemin işe yaramadığını ve değişmesi gerektiğinin farkındalığıyla kendi hayatımda şu an sadece kontrol edebileceklerime odaklı kalmaya özen gösteriyorum. Bu sürecin sonuna gelindiğinde kendim için hedeflediğim şey zihnen, fiziken ve ruhen daha güçlü bir insana dönüşebilmek. Çünkü şu an sadece bu üçlü denklemi kontrol edebileceğimi görüyorum ve herkese de mümkün olduğunca sadece kontrol edebilecekleri şeylere odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Her ne kadar bunu kabul etmek istemesek de, bazen kaosun, bizleri hem kişisel hem kolektif açıdan potansiyelimize uyandırmak için hayatlarımıza gelip girdiğini düşünüyorum.”

Soru: Bu süreçte hem zihnimize iyi gelecek hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ne gibi çalışmalar önerirsiniz?

Yanıt: Zihinlerimizi, beta daha aktif beyin dalgasından alpha daha sakin bir beyin dalgasına getirmeyi öğrenmeliyiz. Bunun için yapmamız gereken basit çalışmalar vardır. Ancak zihnimizin bu beyin dalgasına daha hızlı geçişini sağlamak için her gün az da olsa bu çalışmaları alışkanlık haline getirmeliyiz. Etkili ve basit bir çalışma olarak sırt üstü uzanıp, dizler kırık ayaklarımız yerde, iki elimizi de karın bölgemize yerleştirip burundan nefes alıp karnımızı şişiriyoruz, ağızdan nefes verip karnı yavaşça boşaltıyoruz. Bu egzersizi kendimizi zorlamadan mümkün olduğunca sakin bir şekilde çalışıyoruz. Bu çok basit nefes çalışmasıyla hem zihnimizi sakinleştiriyoruz hem de bağışıklık sistemimize destek olmuş oluyoruz. Her gün bu çalışmayı 10 kez sabah aç karna, 10 kez de akşam aç karna uygulamanız size birçok anlamda destek olacaktır. Bunun dışında gün içerisinde kendimizi çok kaygılı hissettiğimiz anlarda yine bu nefes çalışmasını uygulayabiliriz. Fizyoterapistlerin de hazırladığı solunum egzersizleri videoları bu süreç için de ayrıca yardımcı olacaktır.

Meditasyon ne kadar önemli?

Soru: Meditasyonun, yine insan sağlığı için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili olarak bize ne söyleyebilirsiniz?

Yanıt: Nefes çalışmaları ve meditasyon bir araya geldiğinde, kişinin hayatını tamamıyla değiştirme gücüne sahip olduğunu düşünüyorum. Hem kişinin fizyolojik hem de zihinsel sağlığını çok fazla olumlu yönde etkilediğini artık biliyoruz. Hayatında hiç meditasyon yapmayanlar ve yeni başlamak isteyenler için tavsiyem, kendi süreçlerine saygı gösterecek şekilde hayatlarına meditasyonu almaları. Kendilerini zorlayarak strese sokarak değil, adım adım meditasyonu zaman içerisinde hayatlarının parçası haline getirmeyi hedeflemeleri. Basit bir nefes çalışması yaparak zihni daha önce de bahsettiğimiz gibi daha sakin bir beyin dalgasına getirmek, meditasyonlarımızı kolaylaştıracağından önce nefes çalışmasıyla başlamanızı tavsiye ediyorum. Yukarıda anlattığım nefes çalışmasına alternatif olarak, içimizden 4’e kadar sayıp burundan çok sakin nefes alarak, 8’e kadar içimizden sayıp burundan nefes vererek de yine etkili bir nefes çalışması yapabiliriz. Bu nefes çalışmalarına alternatif olarak da, yapılacak herhangi bir fiziksel aktivitenin ardından meditasyon yapmak yeni başlayanlar için yine daha kolay olacaktır. Meditasyon için tek yapılması gereken rahat bir oturma pozisyonu bulup, (sandalye, yer, vs.) omurga mümkün olduğunca dik, başımız hiç bir yere dayanmayacak şekilde, gözler kapalı, sadece nefes alışverişlerimizi izlemek. Zihin çok hızlı başka düşüncelere dalıp gidecektir ve bizlerin tek görevi bunu fark ettiğimizde sadece nefesimizi izlemeye geri dönmektir. Meditasyonun amacı zihni susturmak değildir. O yüzden zihni susturmaya çalışmıyoruz. Sadece zihnin başka düşüncelere dalıp gittiği anları fark edip nefesimizi izlemeye geri dönüyoruz. Her gün az da olsa bu çalışmayı hayatımıza almamız hem bu süreçte hem de bu süreç sonrası için hayatlarımızın birçok olumlu yönde değişimine sebep olacaktır. İdeal süre minimum 20 dk. olmakla birlikte daha önce de belirttiğim gibi herkesin kendi sürecine göre bu zaman dilimini geliştirmesi daha doğru olacaktır. Hem bağışıklık sistemimiz, hem zihin sağlığımız için şu an yapılması gereken en önemli ve basit çalışmanın bu olduğunu düşünüyorum.

Sosyal medyaya fazla zaman ayırmayın

Soru: Bunların dışında siz bu süreçte başka nelere dikkat ediyorsunuz?

Yanıt: Sosyal medyada gereğinden fazla vakit geçirmemeye özen gösteriyorum. Farkında olmam gerekenleri bilecek kadar sosyal medyada zaman harcıyorum. Çünkü sosyal medya şu sıralar daha fazla olmakla birlikte, genelde çok fazla kaygıyı artırıcı haberlerle doludur. Kaygıya düşersem bağışıklık sistemim de zayıflar ve bu dönemde bizim ihtiyacımız olan en önemli şeylerden biri bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasıdır. Bunun dışında mutlaka hem fiziksel hem zihinsel sağlığımı desteklemek için fiziksel aktivitelere zaman ayırıyorum. Herkese de mutlaka sevdikleri bir fiziksel aktiviteyi yapabilirlerse her gün uygulamalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca abartılı olmayacak derecede sevdiklerimle telefon üzerinden bağlantı kuruyorum. Özellikle yalnız yaşayanlar için telefon üzerinden sevdiklerini hissetmelerinin önemli olduğu bir zaman diliminde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü kişi yalnız hissederse bağışıklık sistemi olumsuz yönde etkilenebilir. Bununla birlikte ağır yemekler tüketmiyorum, şekerli gıdalardan mümkün olduğunca uzak duruyorum ve beynimizi körelten diziler izlemek yerine, ilgi alanımdaki eğitici öğretici kitaplar okumayı, üretmeyi ve mümkün olduğunca kendimi geliştirecek alanlar yaratmayı tercih ediyorum.

Soru: Coronavirüs’ün aldıklarının yanında insanlara bir şey katacağını düşünüyor musunuz?

Yanıt: Bu sürecin insanlığa uzun vadede çok fazla şey katacağına inanıyorum. Kendi alanımdan bazı gelişmelere değinecek olursam, insanların artık daha fazla kendi fiziksel, zihinsel ve ruh (nefes) sağlıklarına önem vereceklerini ve bu gibi çalışmalara daha çok vakit ayıracaklarını düşünüyorum. Kişisel farkındalıklarımızın gelişmesiyle, kolektif farkındalığımızın da genişleyeceği bir başka öne çıkan gerçeklikler arasında olacaktır. Dünya olarak şu an aynı süreçten geçiyor olmamız, küresel birliktelik ve bütünlük hissini artırmıştır ki bu daha farklı bir dünya sistemi kurma arzumuzu güçlendirecek en önemli tetikleyici etkenlerden biri olacaktır. Günün sonunda hiçbir ekonomik, siyasi, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin sadece birer insan olduğumuz gerçeği Coronavirüs tarafından gözler önüne serilmiştir. Ümit ediyorum ki uzun vadede, bugün yaşadığımız bu Coronavirüs gerçeği bizlerin gözlerini açıp daha doğru seçimler yapmamıza ve daha eşitlikçi, daha adaletli ve daha huzurlu bir dünya sistemi kurmamıza ön ayaklık edecektir.