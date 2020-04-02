Halk korku içinde

Dörtyol köyünde nüfusun yarısının özelde çalıştığını belirten muhtar Salih Erel, hemen herkesin gelecekten kaygı duyduğunu söyledi

Halk korku içinde

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde, Coronavirüs nedeniyle ciddi bir endişe yaşanıyor. Muhtar Salih Erel, köylünün endişe içerisinde olduğunu dile getirdi. Diyalog’a konuşan Erel, “Umarım içerisinde bulunduğumuz zor günlerden bir an önce çıkarız”dedi.
Köyde 560 hane bulunduğunu ve 280’inin özel sektörde çalıştığinı dile getiren Erel, bu kişilerin büyük bir endişe ve panik içerisinde olduğunu ve süreci korku ile takip ettiğini söyledi. Köylülerin sadece ekonomik olarak değil, sağlık açısından da endişe içerisinde olduğunu anlatan Erel, kimsenin sokağa çıkmadığını ve köylünün sokağa çıkma yasağına tamamen uyduğunu ifade etti.
İhtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz
Muhtarlık olarak bir takım önlemler aldıklarını ve köylülere, köy dışına kesinlikle çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Erel, ayrıca market ve eczane ihtiyaçlarını muhtarlık olarak mümkün mertebe karşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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