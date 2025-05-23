PATİKA DOĞA SPORLARI DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Genel Kurul'da Yönetim, Disiplin ve Denetleme organları belirlendi. Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.



Genel kurul sonrası açıklama yapan Dernek Sözcüsü Erdoğan Işık, Patika Doğa Sporları Derneği'nin sadece yürüyüş organizasyonlarıyla değil, aynı zamanda doğaya saygılı bireylerin yetişmesine katkı sunan sosyal ve çevresel projelerle de aktif rol üstleneceğini belirtti.



Sözcü Işık, "Birlikte yürümenin gücüne inanıyoruz. Amacımız, doğa ile uyum içinde hareket eden, paylaşımcı ve dayanışmacı bir topluluk oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Işık ayrıca "Başta siz değerli kurucu üyelerimiz olmak üzere, şu an burada bulunmayan ancak derneğimizin kurulmasına katkı sağlayan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini de kullandı.

Olağan Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Erdoğan Işık

Genel Sekreter: Sultan Özkan

Veznedar: İsmail Mert

Faal Üyeler: Salih Akballı, Deniz Nihatoğlu

Yedek Üyeler: Kezban Öksüzoğluları, Erol Emin

Disiplin Kurulu:

Nazen Şansal

Aura Vladimir

Fatma Tokay Nizam

Yedek: Mahmure Keskiner

Denetleme Kurulu:

Mehmet Öksüzoğluları

Ayla Gürel

Fatma Canbay

Yedek: Dervişe Kuyucu