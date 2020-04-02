Girne Belediyesi, 45 marketi denetledi

Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla işletmeleri denetliyor.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 45 market denetlenerek 2’si kurallara uymadığı için mühürlendi.

Ziya Rızkı Caddesi’nde ve Uğur Mumcu Caddesi’nde işletmeleri bulunan Sismar Market ve Avşar Market’in, girişlerinde dezenfeksiyon ve hijyen önlemleri almayarak Bakanlar Kurulu’nun kararlarına uymadıkları saptandı.

Belediye ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Bakanlar Kurulu’nun alınması gerekli gördüğü tedbirlere uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Yasal zorunluluk gereği market içerisinde aşırı kalabalıklaşmanın önlenmesi, kasa ödeme noktalarında vatandaşların 2 metre mesafe sınırının sağlanması, kasada ve raflarda görevli personelin eldiven ve maske kullanımı yanında; girişlerde eldiven ve el dezenfektanı sağlanması gerekiyor.

Soyel: Denetimler kesintisiz devam edecek

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, yeni koronavirüs salgınının kontrolü noktasında çok önemli bir sürece girildiğini belirterek Bakanlar Kurulu’nun, ülke genelinde aldığı bir dizi önlemler çerçevesinde; tüm uygulamaların bütünlüklü sağlanmasının mücadeleyi destekleyeceğini kaydetti.

Soyel, “Toplumun gıda tedariklerinin sağlandığı market işletmelerinde, temel hijyen kurallarına market işletmecileri kadar toplum bireylerinin de dikkat etmesi; tüm toplumun sağlığının korunması adına yaşamsal bir önem taşımaktadır" dedi.

Sürecin başında ilgili işletmelere, alınacak önlemler konusunda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın verilerini ilettiklerini söyleyen Soyel, bu süreçte denetimlerin kesintisiz devam edeceği vurguladı.

Güngördü: İşbirliği artmalı

Girne Belediye Başkan Nidai Güngördü de toplum olarak evlere kapanılan bu kritik karantina süreciyle birlikte, hayatın devamlılığını sağlamak adına çalışmak durumunda olan işletmelerin; Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı kararlar doğrultusunda hizmet vermesinin yaşamsal önem arz ettiğini söyledi.

Bu noktada, market sahiplerine, çalışanlarına, vatandaşlara ve toptancılara ciddi görevler düştüğüne işaret eden Güngördü, “Bu süreci başarıyla hep birlikte yönetebilmemiz için tüm toplumu duyarlılıkla iş birliğine davet ediyoruz. Kuralların dışında, salgın riski yaratan işletmelerin tespiti durumunda Girne Belediyesi gerekli yaptırımları uygulayacaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 10:07