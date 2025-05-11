‘Kıbrıs çok güzel’

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen “Hülya Avşar Tenis Cup 2025” turnuvası kapsamında adada bulunan sanatçı Hülya Avşar’ı kabul etti. Başbakan Üstel, Hülya Avşar’a ‘Kırmızı kapı’ hediye etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan Hülya Avşar, böyle anlamlı ve uluslararası düzeyde bir tenis turnuvasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmiş olmasından büyük onur duyduğunu ifade etti. Turnuvanın organizasyon kalitesi, genç sporcuların performansı ve ev sahipliği anlayışının takdire şayan olduğunu belirten Avşar, KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, görüşmede yaptığı açıklamada, KKTC’nin yıllardır haksız sportif izolasyonlara maruz bırakıldığını, ancak tüm bu engellemelere rağmen uluslararası ölçekte turnuvaların başarıyla gerçekleştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Üstel, gençlerin bu tür üst düzey turnuvalarda kazandığı deneyimin gelecekteki uluslararası müsabakalar açısından büyük bir kazanım olduğunu belirterek, bu turnuvanın her yıl geleneksel olarak KKTC’de yapılması yönündeki iradeye destek verdiklerini de kaydetti.

Sporun bir ülkenin gelişimi adına en önemli alanlardan biri olduğunu kaydeden Üstel, hükümet olarak sporda tesisleşme adına son derece önemli projelere imza attıklarını hatırlattı. Üstel, sporun tüm branşlarında gelişimin sağlanması amacıyla tüm olanakların seferber edildiğini ifade etti.

Üstel, benzeri organizasyonların yalnızca Türkiye kamuoyunda değil, dünya tenis camiasında da KKTC’nin adının daha güçlü duyulmasına katkı sağladığını belirtti. Üstel, genç sporcuların moral ve motivasyonunun artırılmasında bu tür etkinliklerin taşıdığı önemi vurguladı ve hükümetin spor alanındaki uluslararası organizasyonlara tam destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde katkı sağlayan başta Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ve Yönetim Kurulu olmak üzere tüm sponsorlara ve organizasyona emek veren herkese teşekkür etti.

17 ülkeden 398 sporcu katıldı

Açıklamaya göre, 17 ülkeden 398 sporcunun katılımıyla gerçekleşen “Hülya Avşar Tenis Cup 2025”, Kuzey Kıbrıs’ın spor turizmi potansiyelini ve uluslararası etkinliklerdeki ev sahipliği yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.