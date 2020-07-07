Ödemeler yapıldı, federasyonlar rahatladı

Başbakan Ersin Tatar tarafından imzalanarak Maliye Bakanlığına gönderilen Spor Federasyonlarına yapılacak katkılar dün itibarıyla ödendi.

İki dilim birden ödendi

Başbakan Ersin Tatar daha önce yapmış olduğu açıklamalarda Spor Federasyonlarının sıkıntılarını bildiğini ve bu konuda ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını açıklamış ve katkıların ödenmesi için Maliye Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Dün itibarıyla Spor Federasyonlarının iki dilimlik katkı payları ödendi.

Mart ayında ödenmesi gereken ancak Coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte ödenmeyen ilk dilim ile Temmuz’da ödenmesi gereken ikinci dilim ikisi birlikte harcaması yapılarak Federasyonlara ilaç oldu.

2 milyon 300 bin lira ödeme yapıldı

Spor Federasyonlarına dün yapılan iki dilimlik ödeme ile ilgili olarak elde ettiğimiz bilgilere göre toplam 2 milyon 300 bin lira civarında ödeme yapıldığı öğrenildi.

Futbol Federasyonu haftaya

Dün itibarıyla Spor Federasyonlarına yapılan iki dilimlik ödeme içerisinde Futbol Federasyonu’nun olmadığı ve Futbol Federasyonu’na ikinci dilimin bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta ödeneceği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; Futbol Federasyonu’na yapılacak ikinci dilim ödemeyle birlikte Futbol Federasyonu ile Başbakan Ersin Tatar arasında imzalanan protokol gereği BTM liglerinin hakem ücretlerinin de ödeneceği öğrenildi.