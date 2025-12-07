7 ölü, 11 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü, lastiği patladığı için sağ şeritte park halinde olan TIR'a arkadan çarptı.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki SEÇ Turizm'e ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Esma Atlar (37), Mehmet Kızıldoğan (42), Ahmet Keske (19), Nezihe Avcu (55), Ökkeş Acet (56), Yaşar Doğan (59), Eda Bayrak (36) hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü H.K. ile otobüs şoförü A.A. gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, kaza sırasında uyanık oldu-ğunu belirtti.

İzmir'den Gaziantep'e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu iddia eden Avcı, "Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun far-kını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçeme-yince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da TIR olunca ona vurdu." diye konuştu.

Avcı, TIR'a çarpmalarının ardından otobüste panik yaşandığını belirtti. Yolculuğu esnasında otobüsten inmeyi düşündüğünü anlatan Avcı, şunları kaydetti:

“Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Hatta Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Kaza sonrası am-bulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık.”