Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikler; turizm, ilaç, sanayi ve imalat, tarım gibi birçok alanda işbirliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

El Nahyan'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve El Nahyan, görüşmelerin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023'te tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan onuruna yemek verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi. Yemeğin ardından kısa bir basın açıklaması yapıldı.

Ortaklığımız meyvelerini vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ı Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek,şunları söyledi:

"Ziyaretinizin ve bugünkü istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2023 yılında Abu Dhabi'ye yaptığım ziyarette, değerli kardeşim, Şeyh Muhammed bin Zayed ile temelini attığımız stratejik ortaklığımız hamdolsun hemen her alanda meyvelerini vermeye başladı. Ticaretten altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar her alanda ciddi mesafe katettik. Bugün gelinen aşamada emirlikler Türkiye'nin Orta Doğu'da en önde gelen ticaret ortağı haline gelmiştir. Daha üç yıl öncesine kadar ticaret hacminde 10 milyar dolara ulaşır mıyız diye hesap yaparken, bu yıl 20 milyar doları aşmayı temenni ediyoruz. Orta vadeli hedefimiz olan 40 milyar dolara da her iki tarafın kararlı adımlarıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Bu arka plan ışığında değerli kardeşimle az önce verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sadece ikili meseleleri değil, Gazze başta olmak üzere, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak bölgesel meselelerde atabileceğimiz adımları etraflıca değerlendirdik. Birazdan imzalayacağımız anlaşmalarla da ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, kıymetli kardeşime, iş birliğimize yaptığı katkılar için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

Anlaşmalar

Anlaşmalar; turizm ve otelcilik, ilaç, sanayi ve imalat, gıda ve tarım sektörlerinde yatırım iş birliğini kapsarken, kutup bölgelerinde araştırma, gizli bilgilerin korunması ve ortak konsolosluk komitesi teşkili gibi alanları da içeriyor. Anlaşmalar, Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz tarafından; BAE adına ise ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025, 11:05