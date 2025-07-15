Kartalkaya faciasına ilişkin davada ilk duruşmanın 8'inci celsesi görüldü. Otel çalışanı Tuni Urhan, yangının başladığı anlarda personel arasında otel müdürünün "Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim." dediğinin konuşulduğunu iddia etti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak gecesi 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşmasında birinci hafta geride kaldı.

Aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın yedinci gününde, gece yarısına kadar süren celsede son olarak tanıklar dinlendi.

Duruşmanın 8'inci günü müştekilerin dinlenmesiyle başladı.

Yangında diş hekimi kızı Yasemin Tüzgiray (41), damadı Erhan Tüzgiray (48) ile torunları Defne (11) ve Demir Tüzgiray'ı kaybeden Gülşen Boncuk, gözyaşları içerisinde konuşmasına başlayarak sanıklara, "Gözümün içine bakın." dedi.

Gülşen Boncuk, "Sebep olanların gözünün içine bakmak istiyorum. Oğlum, gelinim, iki torunum öldü. Gözümün içine bakın. Kendiniz kurtulurken orada yanmaya bırakamazsınız. Ben istiyorum ki siz ölmeyin; her gün, '78 kişinin katiliyiz' diye ölmeyin, inleyin. Ölmek temizliktir. Biz artık çocuklarımızı göremeyeceğiz. Ben artık kuzucuklarımızı, çocuklarımızı göremeyecek miyim? Hayat kaynaklarımızı aldınız." diye konuştu.

"4'üncü katın tamamen yandığını gördüm"

Otelde kayak odasının sorumlusu olarak çalışan Şenol Güven (44), tanık olarak ifade verdi.

Yangın anında 349 numaralı odada kaldığını ifade eden Güven, "Kayak odasından sorumluyum. Yangın anında odadaydım. Yanımdaki arkadaşım uyandırdı, 'yangın var' dediler. Hızlı bir şekilde kalkarak kayak çıkışından dışarı çıktım." dedi.

Çıktığında 4'üncü katın tamamen yandığını gördüğünü dile getiren Güven, "Otelin sağ tarafında merdiven dayalıydı. Ceyda Hacıbekiroğlu'nu gördüm, yabancı uyruklu yardımcısı vardı. Emir Aras'ı da orada gördüm. Merdivenle 20 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduk. Yaralılara yardımcı olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Güven, Alarm duymadığını ve yangın tatbikatının da yapılmadığını dile getirip "İş güvenliği uzmanı da yoktu. Otelde yağmurlama sistemi yoktu." dedi.

"Dışarıya nasıl çıktığımı hatırlamıyorum"

Çamaşırhanede çalışan Tahsin Öztürk (57) de tanık olarak ifade verdi.

Dışarıya nasıl çıktığını bilmediğini söyleyen Öztürk, "Uyuyordum, 'yangın var' dediler. Çamaşırhaneden havlu aldım, üst katlara çıkamadım. Dışarı çıkarak insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Dışarıya nasıl çıktığımı da hatırlamıyorum. Dışarı çıktığımda Halit Ergül'ün kızlarını gördüm." diye konuştu.

"Odalarda sigara içildiği için yangın dedektörlerinin kapatıldığını duydum"

Otelde odalarda bulunan minibarlardan sorumlu olan Tuni Urhan ise otel müdürü Zeki Yılmaz'ın yangının başladığı anlarda "Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim." şeklinde konuşmalar duyduğunu iddia edip şöyle devam etti:

"9 ile 12'nci katların içeceklerinden sorumluydum. Olay gecesi kayak odasının olduğu katta kalıyordum. Babam da çamaşırhanede çalışıyordu. Bir süre sonra babamla buluştuk ve otelin ön tarafına geçtik. Otelden dışarı çıktığımda saat 03.00'e geliyordu. Yangın alarmı duymadım, yangın tüpü ve yağmurlama sistemi görmedim. Yangın eğitimi verilmedi, tatbikat yapılmadı. İş güvenliği uzmanı bildiğim kadarıyla yoktu. Odalarda sigara içildiği için yangın dedektörlerinin kapatıldığını duydum. Beni Kadir Özdemir işe aldı. Ön tarafa çıktığımda birkaç kişi vardı. Personel arasında, Zeki Bey'in 'kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim' dediği konuşuluyordu. Zeki Bey'in birkaç personeli de garaja gönderdiğini duydum."

"Otelde yağmurlama sistemi yoktu"

Otelde yağmurlama sisteminin çalışmadığını ve yangın eğitimi almadıklarını söyleyen resepsiyon görevlisi Elanur Gönültaş tanık olarak verdiği beyanda, "Otelin resepsiyon kısmındaydım. Yangın olduğunu söylediler. Ufak bir yangın olduğunu düşündüm ama koridora çıktığımda çok fazla duman vardı. Alarm duymadım. 2 aydır Grand Kartal'da çalışıyordum. Otelde yangın eğitimi ve tatbikatı yapılmadı. İş güvenlik uzmanı hiç görmedim. Yağmurlama sistemi de yoktu. Resepsiyonda yangın alarm butonu görmedim. Resepsiyonda sesli anons sistemi yoktu." ifadelerini kullandı.

"Otel çıkışında yönetimden kimseyi görmedim"

Yangın sırasında otel dışında yöneticilerden kimseyi görmediğini söyleyen, kat görevlisi olan Hasip İke, tanık olarak verdiği beyanda, "Grand Kartal'da kat görevlisiydim. 6. katta görevliydim. Saat 2 buçuk civarı yangın olduğunu duydum. Koridordaki seslere uyandım. Panik bir şekilde direkt çıkmaya çalıştık. Garaj kapısından çıktım. Dışarı çıktığımda çalışanları gördüm." dedi.

"Zeki Yılmaz'ın yangının olduğu gece ‘Müşterileri uyandırmayın, personeli uyandırın, yangına müdahale edin' sözlerini duydun mu?'" sorusu üzerine Hasip İke, "Duymadım" diyerek, "Zaten psikolojik olarak dağılmıştık, herkes ayrı yerlerdeydi. Otel çıkışında yönetimden kimseyi görmedim." Dedi.

