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11 ay kaçak yaşadı

Kuzey Kıbrıs’ta izinsiz ikamet ettiği belirlenen Nijeryalı Evich Myubu tutuklandı

11 ay kaçak yaşadı
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Kuzey Kıbrıs’ta izinsiz ikamet ettiği belirlenen Nijeryalı Evich Myubu, polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 11 ay boyunca ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Duruşmada olguları aktaran polis memuru; 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de başka bir soruşturma kapsamında bulunan zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını; 5 Ağustos 2024 tarihinden beri ülkede yasal statüsü olmadan kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis; zanlının tespit edilmesi üzerine suçüstü haliyle tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlı Evich Myubu’nun ülkeden ihraç edilmesiyle ilgili gerekli yazışmaların başlatılacağını ifade eden polis, bu işlemler için mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme; işlemler tamamlanana kadar zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
 

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Ka - 1 saniye Önce

11ay kaçak kaldı ama çok yarrrak yedi

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