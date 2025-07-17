11 ay kaçak yaşadı

Kuzey Kıbrıs’ta izinsiz ikamet ettiği belirlenen Nijeryalı Evich Myubu, polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 11 ay boyunca ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Duruşmada olguları aktaran polis memuru; 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de başka bir soruşturma kapsamında bulunan zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını; 5 Ağustos 2024 tarihinden beri ülkede yasal statüsü olmadan kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis; zanlının tespit edilmesi üzerine suçüstü haliyle tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlı Evich Myubu’nun ülkeden ihraç edilmesiyle ilgili gerekli yazışmaların başlatılacağını ifade eden polis, bu işlemler için mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme; işlemler tamamlanana kadar zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

