Kuzey Kıbrıs’ta izinsiz ikamet ettiği belirlenen Nijeryalı Evich Myubu, polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 11 ay boyunca ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Duruşmada olguları aktaran polis memuru; 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de başka bir soruşturma kapsamında bulunan zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını; 5 Ağustos 2024 tarihinden beri ülkede yasal statüsü olmadan kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis; zanlının tespit edilmesi üzerine suçüstü haliyle tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlı Evich Myubu’nun ülkeden ihraç edilmesiyle ilgili gerekli yazışmaların başlatılacağını ifade eden polis, bu işlemler için mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme; işlemler tamamlanana kadar zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
11 ay kaçak yaşadı
Kuzey Kıbrıs’ta izinsiz ikamet ettiği belirlenen Nijeryalı Evich Myubu tutuklandı
Kuzey Kıbrıs’ta izinsiz ikamet ettiği belirlenen Nijeryalı Evich Myubu, polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 11 ay boyunca ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Duruşmada olguları aktaran polis memuru; 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de başka bir soruşturma kapsamında bulunan zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını; 5 Ağustos 2024 tarihinden beri ülkede yasal statüsü olmadan kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis; zanlının tespit edilmesi üzerine suçüstü haliyle tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlı Evich Myubu’nun ülkeden ihraç edilmesiyle ilgili gerekli yazışmaların başlatılacağını ifade eden polis, bu işlemler için mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme; işlemler tamamlanana kadar zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
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YORUMLAR
11ay kaçak kaldı ama çok yarrrak yedi