2 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. AK Parti olarak söz konusu Türkiye'nin ve milletimizin istikbali ise biz herkes konuşmaya hazırız" dedi. Erdoğan "Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından kurtarmayı başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üç parti olarak süreci selametle götürmeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde tüm partilerin sorumluluğu olduğuna işaret ederek, "Biz çıkar siyaseti yapmıyoruz. Biz küçük siyaset yapmıyoruz. Biz ülke siyaseti yapıyoruz. Türkiye siyaseti, medeniyet siyaseti yapıyoruz. Ne yapıyorsak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere, milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini, ülkemizin gelecekteki çıkarlarını düşünerek yapıyoruz. Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla, hatta mesafeyle bakanları da anlıyor, onların tereddütlerini gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Unutulmamalıdır ki parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti'ye, sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ne, sadece DEM'e değil, siyaset kurumunun tamamına, tüm siyasi aktörlere çok önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yönetimlerinin konuları birbirine karıştırmadan, bilhassa da şahsi ihtiraslarına gem vurarak sürece dahil olmalarını çok önemli görüyoruz. Aksi takdirde, dün de ifade ettiğim gibi, biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız" dedi.

"Terörsüz Türkiye; kalkınmış, güçlenmiş bir Türkiye demek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye'de kaynakların artık halka aktarılacağına dikkat çekerek, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu defa başaramayacaklar. Hedeflerimizle aramıza giremeyecekler. Bizi kutlu yolculuğumuzdan geri döndüremeyecekler. Bu ülkenin yarım asırlık terör prangasını ayağından söküp atmasına mani olamayacaklar. Bakınız, dün de söyledim; bölücü terörün ülkemize maliyeti iki trilyon dolar civarında. Yıllarca okul, hastane, yol, fabrika inşa etmeye, çiftçiye, öğrenciye, tüccara destek için harcanması gereken kaynakları biz terörle mücadeleye ayırdık. Terörsüz Türkiye ile birlikte inşallah artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyona harcayacağız. Değerli kardeşlerim, peki bu ne demek? Bu emekli daha fazla aylık alacak, bu tüccar daha fazla kazanacak, öğrenci daha fazla burs alacak, sanayici daha fazla teşvik alacak demek. Bu daha fazla okul, daha fazla hastane, daha fazla fabrika demek. Bu soframızdaki ekmeğin büyümesi, imkanlarımızın genişlemesi demek. Terörsüz Türkiye; kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek. Bunun için her fırsatta kazananın 86 milyon olacağını vurguluyoruz. Bakın bugün dünden hamdolsun daha iyiyiz. Yarın bugünden de iyi olacağız. Evlatlarımız ise Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Onlar inşallah terörsüz bir Türkiye'de, terörsüz bir bölgede yaşayacak" açıklamasında bulundu.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025, 09:46