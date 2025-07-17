İki yıl sonra İskele’de  yakalandı

Türkiye’nin Antalya ilinde 2022 yılında işlediği “konuttan yağma” suçundan hakkında tutuklama emri bulunan Tuğrul Gürışık, KKTC’de tespit edilerek tutuklandı.

İskele’de yakalanan ve bir yıl önce ülkeye geldiği öğrenilen zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlının iade işlemleri kapsamında 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; zanlı Tuğrul Gürışık hakkında 2022 yılında Türkiye’de meydana gelen “konuttan yağma” suçu nedeniyle tutuklama emri bulunduğunu belirtti. Polis; ayrıca zanlının 2023 yılında KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru; Türkiye Cumhuriyeti adli makamlarının, KKTC makamlarına başvurarak Suçluların Geri Verilmesi Yasası kapsamında Gürışık’ın iadesini talep ettiklerini açıkladı. Polis; zanlının 15 Temmuz’da İskele’de tespit edilerek gözaltına alındığını aktardı.

Polis; iade işlemleri süresince zanlının 30 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025, 09:58