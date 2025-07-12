Geniş açıklama bugün

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kalırken,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ilk değerlendirmesini yaptı. Ancak gözler Erdoğan’ın bugün AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda yapacağı konuşmada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kalırken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda yapacağı konuşmada. Kamp 11-13 Temmuz tarihleri arasında milletvekilleri, bakanlar ve genel başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşecek.

Kampın bu yılki sloganının "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" olarak belirlendiği açıklandı.

Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.



Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025, 09:51