Organize çalıştılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla ve Yeniboğaziçi’nde 4 ayrı eve girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan Sinan Korkmaz, Alpay Korkmaz ve Aslan Usal dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis; zanlıların tutuklanmadan önce hırsızlık yapmak için geceleri bölgede dolaştıklarını söyledi. Polis; zanlıların birlerine attıkları mesajlarda, az miktarda eşya çaldıkları evler için “küçük balık” tabirini kullandıklarını açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; zanlıların 21 ile 28 Haziran tarihleri arasında, Tuzla ve Yeniboğaziçi bölgelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 Temmuz’dan itibaren tutuklu olduklarını anımsattı. Zanlıların bu süre zarfında suçlarını itiraf eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini ve çaldıkları para ve ziynet eşyalarının yerlerini kendilerine gösterdiğini anlatan polis, bu bağlamda çok sayıda ziynet eşyasının yanı sıra; 112 bin 750 TL, 375 dolar, bin 20 Euro ve 2 bin Sterlin paranın bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Bir eve daha girdikleri anlaşıldı

Zanlıların cep telefonlarının incelendiğini ve girmiş oldukları bir evin daha olduğunun belirlendiğini aktaran polis; konu evin çalınan güvenlik kamerasının, zanlılar tarafından gösterildiği kuyu içerisinde bulunarak emare alındığını ancak henüz incelemesinin başlamadığını belirtti. Polis; zanlıların cep telefonları mesajlaşmaları ışığında ülkemize geldikleri 18 Haziran ile yakalandıkları 2 Temmuz tarihleri arasında, mütemadiyen her gece, hava karardıktan sonra hırsızlık maksadıyla girilebilecek ev aradıklarını söyledi. Polis; zanlıların mesajlarında “küçük balık” tabirini kullandıklarını, dolayısıyla zanlıların hırsızlık yapmak için girdikleri daha birçok evin olma olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu mahkemeye aktardı.

Çaldıklarını ormana gömdüler

Polis; zanlıların ifadesi üzerine Yeniboğaziçi ve Tuzla’da iki ayrı evden çalınan ziynet eşyası, boş çek defterinin yanı sıra 40 bin TL, 2 bin 200 Sterlin, bin Euro ve 75 ABD Doları nakit paranın Salamis Ormanı’nda gömülü olduğu yerden bulunarak, emare alındığını açıkladı. Polis; soruşturmanın daha da genişletildiğini bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

