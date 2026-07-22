‘Ana muhalefet olacağız’

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni bir siyasi parti kuracaklarını duyurdu.

CHP'de "mutlak butlan" davasının ardından yaşanan süreci değerlendiren Özel, CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, partiyi kurultaya götürmesi yönündeki çağrılarının karşılık bulmadığını söyledi.

Partide tarihi bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Özel, "Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdiğini hatırlatan Özel, sürecin bilinçli şekilde geciktirildiğini ileri sürdü.

CHP'nin tarihi mirasına sahip çıktıklarını vurgulayan Özel, partinin yargı kararlarıyla "esaret altına alındığını" savunarak, "Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir, meşruiyet bizdedir, yetki bizdedir, görev bizdedir." ifadelerini kullandı.

Yeni siyasi hareketin demokrasi, adalet ve değişim hedefiyle yola çıktığını belirten Özel, "Kontrollü muhalefet olmayı asla kabul etmiyoruz. Bu bir ayrılık ya da vazgeçiş değil, Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürümenin kararlı adımlarıdır." dedi.

Sosyal demokrat çizgiyi sürdüreceklerini belirten Özel, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine ve "altı ok"a bağlı kalacaklarını vurgulayarak, tüm demokratları Türkiye İttifakı çatısı altında birlikte iktidara yürümeye davet etti.

Konuşmasının sonunda parti içindeki birlik mesajını yineleyen Özel, "Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. 'Ben onlarla değilim' dediğini kulağınızla duymadığınız herkes bizimle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasını, "Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz, iktidara yürüyeceğiz." sözleriyle tamamladı.

