‘Suç işlemedim’

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde herhangi bir rol almadığını, yalnızca doğrulanmış bağış bilgilerini paylaştığını belirterek, "Ahbap'a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Aktardığımız şey para değil bilgidir." dedi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki evinde gözaltına alınan Uğur'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin reklam anlaşmalarına bağlı olarak 150 bin ile 400 bin lira arasında değiştiğini söyleyen Uğur, üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmadığını ifade etti. Herhangi bir suç işlemediğini düşündüğünü belirten Uğur, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini de kaydetti.

İfadesinde Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'i ilk kez 2018 yılında programına konuk olduğunda tanıdığını anlatan Uğur, daha sonra 2022 yılında yeniden bir program vesilesiyle görüştüklerini, 6 Şubat depremlerinin ardından ise 7 Şubat'ta Hatay'da bir araya geldiklerini söyledi. Bunun dışında Haluk Levent ile herhangi bir ilişkisi olmadığını belirten Uğur, Ahbap Derneği'nde görev yapan başka hiç kimseyi tanımadığını ifade etti.

2018 yılında İzmir'de düzenlenen ve orman yangınlarına destek amacı taşıyan bir organizasyonda hiçbir ücret almadan sahneye çıktığını anlatan Uğur, bunun dışında Ahbap Derneği adına herhangi bir organizasyonda yer almadığını dile getirdi.

Deprem döneminde Ahbap Derneği'nin bağış hesaplarını sosyal medya üzerinden paylaşmasının sorulması üzerine Uğur, bu paylaşımların yalnızca Ahbap'a yönelik olmadığını, aynı dönemde AFAD ve Kızılay'ın doğrulanmış hesap bilgilerini de kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Beni Hatay’a davet etti

6 Şubat 2023 akşamı Haluk Levent'in kendisini arayarak Hatay'a davet ettiğini anlatan Uğur, ertesi gün ambulans uçakla Adana'ya gittiklerini, ardından Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na geçtiklerini belirtti. Burada yardım ekipleriyle röportajlar yaptığını ifade eden Uğur, telefon ve internet altyapısının yetersiz olması nedeniyle kısa süre sonra İstanbul'a döndüklerini ve sosyal medya üzerinden yardım yayınlarına başladıklarını söyledi.

Yayınlarda AFAD ve Ahbap Derneği'nin teyit edilmiş IBAN numaralarını ekrana yansıttıklarını belirten Uğur, bazı röportajlarında kullandığı "para topluyoruz" ifadesinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Uğur, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına ilişkin herhangi bir şüphesinin bulunmadığını, herhangi bir usulsüzlüğe tanık olmadığını ve dernekle ya da Haluk Levent ile organik bir bağının olmadığını söyledi. Olaylara ilişkin bilgilerini yalnızca kamuoyuna yansıyan haberlerden edindiğini de ifadesine ekledi.



