Ortak coşku

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen törenlerle kutlandı. İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya ve Mersin'de gerçekleştirilen programlarda şehitler anıldı, gaziler onurlandırıldı ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi vurgulandı.

İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Türk Silahlı Kuvvetleri 52. Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zelihe Mendeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yakupoğlu, konsolosluk yetkilileri, Kara ve Deniz Kuvvetleri personeli, askeri bando, gaziler ve davetliler katıldı.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Albay Ali Ercan Şahin, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, ilçe belediye başkanları, gaziler ve çok sayıda davetli yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından KKTC İzmir Başkonsolosluğu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan KKTC İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin, 20 Temmuz'un Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliği açısından tarihi bir anlam taşıdığını söyledi.

Sergi ziyarete açıldı

Kutlamalar kapsamında İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kıbrıs Şafakta Parlayan Hürriyet Sergisi" de ziyarete açıldı. Protokol üyeleri ve gaziler, harekatı anlatan fotoğraf ve belgeleri inceleyerek o günleri yeniden yad etti.

Trabzon'da KKTC Trabzon Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene vali yardımcıları Mustafa Hulusi Arat, Tahsin Aksu ve Halil Avşar, KKTC Antalya Konsolosu Aslı Erkmen, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, kaymakamlar, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mersin'de ise KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026, 10:06