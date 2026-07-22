Zanlı sayısı 27'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Haluk Levent'in de aynı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından dün saat 16.00 sıralarında minibüsle Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen Uğur, cezaevi işlemlerinin tamamlanmasının ardından koğuşuna yerleştirildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan sulh ceza hakimliği kararında, Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş ve Suzan Düşküner Mintaş hakkında, üzerlerine atılı suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu belirtildi. Kararda; şüpheli ifadeleri, telefon inceleme tutanakları, arama ve el koyma tutanakları, banka hesap hareketleri, TÜRMOB raporları, özel denetim raporları ile diğer soruşturma evraklarının dosyada yer aldığı, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ifade edildi. Ayrıca isnat edilen suçların niteliği, öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesi dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Mal varlıklarına da el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası araştırılıyor. Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, bir kısmı tutuklanırken bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Devam eden operasyonlarda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu dokuz şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konuldu.