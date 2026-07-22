Barış Harekatı'nın 52'nci yılı kutlandı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Artİstanbul Feshane'de düzenlenen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile askeri yetkililer, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonun açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray yaptı.

Kıbrıs meselesinde egemenlik, eşitlik ve iki devletli çözüm vurgusu yapan Eray, Türk tarafının adil ve kalıcı bir anlaşma konusundaki kararlılığını yineledi.

Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye'nin garantörlüğünden, Türk askeri varlığından ve elde edilen bağımsızlık haklarından asla geri adım atmayacağını vurgulayan Eray, "1974 öncesine dönülmesine ve yeni Kanlı Noel'lerin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Türkiye'ye yürekten bağlıyız

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Mendeli de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 186 sayılı kararıyla Ada'da bir "dengesizlik" yaratıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rumlar, yaratılan bu dengesizlikler neticesinde sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dayalı bir çözüm modelini dayatmakta, Türkiye'nin garantörlüğü kalkmadan, Türk askeri çekilmeden, Maraş iade edilmeden çözüm olamaz safsatasında ısrar etmekte ve bunu da ısıtıp ısıtıp masaya koymaktadır. Tüm bunlar karşısında Kıbrıs'ta çözüm beklemek, havanda su dövmeye benziyor."

KKTC'nin Türkiye'nin verdiği koşulsuz destekle her gün kalkınarak güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan Mendeli, "Tüm dünyanın şunu çok iyi anlaması gerekir, bizler Türk milletinin evlatları olarak ana vatan Türkiye'ye yürekten bağlıyız, ana vatanımızla et ve tırnak gibiyiz ve aramızda bir tek hukuk vardır o da kardeşlik hukukudur." dedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026, 10:13