Türkiye’de vaka sayısı 148 bin 67 oldu

Türkiye'deki güncel corona virüsü tablosuna göre, son 24 saat içinde 41 can kaybı yaşandı. Toplam can kaybı 4 bin 96'ya yükselmiş oldu. Bugün yapılan 42 bin 236 testin bin 610'u pozitif olarak tespit edilirken, Türkiye'deki toplam vaka 148 bin 67 oldu.

Bakan Koca’nın paylaştığı yeni tabloya göre, son 24 saat içinde 42 bin 236 corona virüsü testi uygulandı. Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan test sayısı 1 milyon 589 bin 625’e ulaştı.

Türkiye’de vaka sayısı bin 610 artarak 148 bin 67’ye yükseldi. Son bir gün içinde 41 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 4 bin 96 oldu.

Yapılan açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayınının 906, entübe hasta sayısının ise 474 olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 4 artarak 108 bin 137’ye yükseldi.

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var.

* Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım.