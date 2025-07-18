Değerlendirme yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

Kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buldan, "barış süreci, silahların imhası ve Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin beklentiler konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını" belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmenin önemli olduğunu dile getiren Buldan, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geleceğini söyledi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da Özel ile sürecin geldiği aşamayla ilgili önemli konuları karşılıklı konuşma imkânı bulduklarını aktardı.

Özel’e “kamu görevlisine hakaret”ten soruşturma

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Silivri'de yaptığı basın açıklamasında Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 16 Temmuz tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, Özel'in söylemlerinden sonra Cumhuriyet savcısını hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.



