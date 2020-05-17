Spor salonları eylem hazırlığında

Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu salonların açılmasına yönelik adım atılmaması ve bu konunun gündeme gelmeden ötelenmek istenmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Spor salonları rahatsız

Ülkedeki Coronavirüs sonrası açılımlar devam ederken spor salonlarının gündeme gelmemesi ve ötelenmek istenmesi spor salonları sahiplerini harekete geçirdi.

Spor salonları sahipleri ve işletmecileri önceki gün Lefkoşa Atatürk Stadı park alanında buluşarak konuyla ilgili federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu’ndan bilgi aldı.

Vücut geliştirme konuşulmadı

Ali Dahlameroğlu “Bakanlar Kurulu toplantısında bireysel sporlar konuşuldu ancak vücut geliştirme konuşulmadı. Bu konuda herhangi bir açıklama ve gelişme olmadı. Bütün sporlar pazartesi görüşülecek dendi” dedi.

Konu yarın görüşülecek dendi

Ali Dahlameroğlu, Sağlık Bakanlığının görüşünün spor salonlarının açılması yönünde olduğunu belirterek “Birçok şey duyuyoruz. Herkes çok samimi konuşuyor. Geldiğimiz son nokta konunun pazartesi günü görüşüleceği yönündedir” dedi.

Ötelenmek istenmesi bizi üzmüştür

Dahlameroğlu “Biz salonlarımızı açıp normale dönmeye çalışırken spor salonlarında bulaşma olacakmış gibi davranılması bizi üzmüştür. Bu aynı zamanda halkın da spor salonlarına farklı bakmasına neden olmaktadır” diyerek spor salonları işletmecileri ve sahiplerinin konunun ötelenmesi durumunda yeniden toplantı yaparak eylem planı hazırlayacaklarını söyledi.