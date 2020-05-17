Süheyla Küçük’ün tedavisi sürüyor

Kıbrıs Türk Toplumu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Küçük’ün durumuyla ilgili BRT’ye açıklama yapan, Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan, Süheyla Küçük’esepsis ve trompositofeni ön tanısı konduğunu söyledi.

Özyılkan, “Süheyla Küçük Hematoloji servisine yatırıldı. Kendisine gerekli tetkikler yapılarak tedavisine başlanmıştır. Hastanın durumu stabil, bilinci açık ve tedavisi devam etmektedir” dedi.