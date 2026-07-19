Ölüme terk edildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyada o dönem Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan bir sanık, ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini itiraf etti. Sanık ayrıca, arama çalışmalarını aksatmak için "yanlış bilgi notu" gönderdiğini de iddia etti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden açtığı dosyada gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı. "

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstahbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti.

Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirten Kaya, sahte bilgi notunu dönemin İstihbarat Amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti.

İsmail Kaya, kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü.

Kaya ayrıca, Uçar'ın “Israrla benim bulduğum adrese gitmiyorlar.” dediğini de iddia etti.

Kayıp cihazlar raporda yok

Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu.

Mumcuoğlu, "Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet Başkanı Feridun Seren'in 'Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi' raporda yazmamıza gerek yok." dediğini iddia etti.

Emekli albaya havalanan f-4 uçakları soruldu

Öte yandan soruşturmada tutuklanan emekli albay Ali Armağan ve eşinin de ifadelerine ulaşıldı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, emekli albay Armağan'a, 25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğradığı saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçakları soruldu.

Olay günü "D721" çağrı adlı "HH721" iz numaralı 14.26-15.41 saatleri arasındaki uçuşta Ali Armağan ve Ahmet Turhan'ın, "D720" çağrı adlı "HH720" iz numaralı 10.30-12.12 saatleri arasındaki uçuşta ise Ali Armağan ve Nihat Biçer'in yer aldığına ilişkin kayıtları gösteren soruşturma makamları, buna ilişkin sorular yöneltti.

F-16 pilotlarıyla Kahramanmaraş semalarında uçmadığını öne süren Armağan, helikopterin düştüğü sırada Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen bilgilerin yanlış olduğunu iddia etti.

F-16 pilotları Sedat Kılıçaslan ve Tezcan Kaymaz ile Kahramanmaraş üzerinde TAKSAN uçuşu yapıp yapmadığı sorulan Armağan, "Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. TAKSAN uçuşunda bulunmadım." savunmasını yaptı.

F-4 uçağının bazı anlarda radardan kaybolmasına ilişkin Armağan, "Bana gösterilmiş olan uçuşta F-4'ün 4 dakika radardan kaybolma sebebi, radarın tespit edemeyeceği düşük irtifada uçmasıdır. Radarın, bölgenin yapısına göre uçağı görüp göremeyeceği değişir. Uçuş yapılan yer dağlık ise radar görüntüleyemez." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün rolüne ilişkin yeni deliller

Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı.

İtirafçı beyanlarına göre, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için "ortadan kaldırın" talimatı verdiği dosyaya girmişti.

Soruşturma hakkında neler biliniyor?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretmişti.

Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı.

İlk kez helikopter kiralamıştı

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Muhsin Yazıcıoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenlendi. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.