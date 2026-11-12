Büyük ilgi topladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli otellerinden Merit Park Hotel, Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde düzenlenen 13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 3-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, 37 ülkeden 308 oyuncu ana kategorilerde mücadele ederken toplamda 400’ün üzerinde tavla tutkunu Girne’de bir araya geldi. Şampiyonanın geleneksel etkinliklerinden Wetgammon da büyük ilgi gördü. Dalış ekipmanlarıyla su altına inen oyuncular, özel olarak hazırlanan tavla masalarında mücadele etti. Wetgammon finalinde İranlı Hamid Esmaeli ile KKTC’den Nesrin Hikmet karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Hamid Esmaeli, Wetgammon şampiyonu oldu. Nesrin Hikmet ise finalist olarak önemli bir başarı elde etti. Altı gün süren şampiyona, Merit Park Hotel’de düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Dereceye giren oyuncular kupalarını alırken, organizasyon kapsamında düzenlenen gala partisi de katılımcılara dostluk ve eğlence dolu anlar yaşattı. Merit Park Hotel’in 13’üncü kez ev sahipliği yaptığı şampiyona, sportif yönünün yanı sıra KKTC turizminin uluslararası tanıtımına sunduğu katkıyla da öne çıktı.