Tavla ustaları Merit Park’ta

Dünyanın farklı ülkelerinden 400’ü aşkın tavla oyuncusu, 13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası için Kuzey Kıbrıs’ta bir araya geldi. Merit Park Hotel ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde düzenlenen organizasyon, dün Girne’de başladı. Uluslararası tavla dünyasının önemli isimlerini buluşturan şampiyona, 8 Kasım’a kadar devam edecek.

Fransa, Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve daha birçok ülkeden katılımcının yer aldığı organizasyonda oyuncular, farklı kategorilerde şampiyonluk için mücadele ediyor.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu yönetiminde gerçekleştirilen şampiyona, geniş katılımıyla dikkat çekiyor. Organizasyon, sportif rekabetin yanı sıra farklı ülkelerden gelen tavla tutkunları arasında dostluk ve kültürel etkileşimi de güçlendiriyor.

İlk karşılaşmalar yapıldı

Katılımcı kayıtlarının 2 Kasım’da başladığı organizasyonda ilk turnuva karşılaşmaları dün gerçekleştirildi. Program kapsamında 11. BMAB – Middle East Tournament, Mini Jackpots, Speedgammon, Super Speedgammon, “Emil Mortuk Memorial” Seniors ve 1-Pointers kategorilerinde müsabakalar düzenlendi. Bugün başlayacak ana kademe oyunları ve Wetgammon karşılaşmalarıyla heyecan devam edecek. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden tavla tutkunlarını Kuzey Kıbrıs’ta buluşturan Merit Open, uluslararası spor organizasyonları aracılığıyla ülkenin tanıtımına katkı sağlamayı ve tavla sporunun gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.