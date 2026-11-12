Talepleri dinledi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler bazı milletvekili adaylarıyla Gönyeli’de açık pazarı ve çarşıyı ziyaret etti.

TDP'den verilen bilgiye göre; Çeler ve milletvekili adayları ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Çeler ziyaretle ilgili açıklamasında “Hayat Pahalılığı Kriz Masası ve piyasa denetimi ilk haftanın işi” dedi ve halkın yaşadığı sorunlara yönelik çözümlerinin, acil eylem planlarının ve programlarının hazır olduğunu söyledi.

Esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını tüm yönleriyle ele aldıklarını ifade eden Çeler, “Halkımızın taleplerini Meclise taşımak, hazırladığımız çözümleri hayata geçirmek ve günlük yaşamda hissedilecek bir değişim yaratmak için geliyoruz” dedi.

