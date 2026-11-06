Farklı bir heyecan

Merit Park Hotel ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde düzenlenen 13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, sıra dışı bir mücadeleye sahne oldu. Girne’de gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde düzenlenen su altı tavla müsabakası “Wetgammon”, tavla dünyasının önemli isimlerini farklı bir ortamda buluşturdu.

Tavla heyecanını su altına taşıyan Wetgammon müsabakasında katılımcılar, dalış ekipmanlarıyla su altına inerek özel olarak tasarlanan tavla masalarında karşı karşıya geldi. Alışılmışın dışında bir ortamda gerçekleşen mücadele, hem oyunculara farklı bir deneyim yaşattı hem de izleyenlere renkli görüntüler sundu.

Dünya Tavla Şampiyonu Masayuki “Mochy” Mochizuki de Organizasyonda Yer Aldı

Wetgammon etkinliğinde dikkat çeken isimlerden biri de uluslararası tavla dünyasının önemli temsilcilerinden Japon oyuncu Masayuki “Mochy” Mochizuki oldu. 2009 yılında Monte Carlo’da düzenlenen Dünya Tavla Şampiyonası’nı kazanarak tarihte bu başarıya ulaşan ilk Japon oyuncu olan Mochizuki, 2021 yılında ikinci kez dünya şampiyonluğu elde etti.

Backgammon Masters Awarding Body (BMAB) tarafından verilen “Super Grandmaster” unvanına sahip ilk oyuncu olarak tavla tarihinde önemli bir yere sahip olan Mochizuki, “Giant of Backgammon” sıralamasında da zirvede yer aldı. Başarılı oyuncu, tavla branşına sunduğu katkılar dolayısıyla 2023 yılında American Backgammon Hall of Fame'e kabul edildi.

Japonya Tavla Derneği Başkanlığı ve BMAB Başkanlığı görevlerini yürüten Mochizuki, aynı zamanda Dünya Tavla Federasyonu (WBGF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak uluslararası tavla camiasında aktif rol üstleniyor.

Şampiyonanın en ilgi çekici etkinliklerinden biri olan Wetgammon, geleneksel tavla müsabakalarına farklı bir bakış açısı kazandırırken, katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Dünyanın farklı ülkelerinden 400'ün üzerinde profesyonel ve amatör tavla oyuncusunu bir araya getiren 13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, 8 Kasım'a kadar Merit Park Hotel'in ev sahipliğinde devam edecek.