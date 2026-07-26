15 günlük bilanço

İran Devrim Muhafızları, son 15 günde bölgedeki ABD üslerine düzenlenen saldırılarda 11 savaş uçağı ile 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini ve en az 200 ABD askerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Açıklamada ayrıca ABD'nin olası kara harekatına karşı Hürmüzgan eyaletindeki Cask kentinde halkın sahilde silahlı devriye gezdiği belirtildi. Öte yandan, Wall Street Journal'ın haberine göre Bahreyn ve Kuveyt'in İran'a gizli misilleme hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Devrim Muhafızları yetkilisi Muhibbi, saldırılarda ABD'ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 F-15 savaş uçağı, 1 C-17 nakliye uçağı, 1 P-8 keşif uçağı ve 17 İHA'nın imha edildiğini ileri sürdü.

Muhibbi, bunun yanı sıra 9 komuta ve kontrol merkezi, çok sayıda radar sistemi, füze hangarı, silah ve yakıt deposu, lojistik merkezleri, savaş uçağı bakım tesisleri, HIMARS füze platformları, helikopterler ve diğer askeri altyapının da hedef alındığını iddia etti.

ABD'nin asker kayıplarına ilişkin de açıklama yapan Muhibbi, Washington yönetiminin askeri kayıpları kamuoyundan gizlediğini savunarak, saldırılarda en az 200 ABD askerinin öldüğünü, yaralı sayısının ise çok daha fazla olduğunu öne sürdü.

İran devlet televizyonu ise Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD'nin olası bir kara harekatına karşı uzun namlulu silahlarla sahilde devriye görevi yaptığını bildirdi. Haberde, ABD'nin özellikle kentteki limanlara yönelik saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Öte yandan Wall Street Journal'ın, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bahreyn ve Kuveyt'in temmuz ayının ilk günlerinde İran'a gizli hava saldırıları gerçekleştirdiği iddia edildi. Habere göre, iki Körfez ülkesi ülkelerindeki ABD üslerine yönelik İran saldırılarına karşılık savaş uçaklarıyla İran'daki askeri tesisleri, İHA ve füze depolarını hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise operasyonlara istihbarat desteği sağladığı ve savunma amaçlı hava koruması sunduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddialar İranlı yetkililer ile Wall Street Journal kaynaklarına dayanırken, haberde yer alan askeri kayıplar ve saldırılar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.