Anlaşma sağlandı

Yunanistan, İsrail’den yaklaşık 3,5 milyar euro değerinde çok katmanlı hava savunma sistemi, insansız hava araçları ve askeri nakliye uçakları satın alma kararı aldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin en üst düzey dış politika ve savunma karar organı olan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (KYSEA), daha önce ön onayı verilen savunma projelerine ilişkin tedarik sözleşmelerini kabul ettiğini açıkladı.

Atina yönetimi, “Aşil Kalkanı” adı verilen çok katmanlı hava savunma sistemiyle balistik füze, hava aracı ve insansız hava aracı tehditlerine karşı kapsamlı bir savunma ağı oluşturmayı hedefliyor.

Sistemin merkezinde, İsrail merkezli savunma şirketleri Rafael ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen radar ve füze sistemlerinin yer alacağı belirtildi.

Savunma Bakanı Dendias, projenin 23 Temmuz 2026’dan itibaren 35 ay içinde tamamlanarak tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Projenin en az yüzde 25’inin Yunan savunma şirketleri tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Dendias, bunun yerli savunma sanayisine katkı sağlayacağını belirtti.

Yunanistan, mevcut durumda ABD üretimi Patriot sistemleri ile eski Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini kullanıyor. Yeni proje ile farklı menzil ve irtifadaki füze, uçak ve İHA tehditlerine karşı entegre bir savunma sistemi kurulması amaçlanıyor.

KYSEA toplantısında hava savunma sisteminin yanı sıra farklı askeri tedarik projeleri de onaylandı.

Yunanistan’ın, Brezilyalı Embraer şirketi tarafından üretilen üç adet C-390 askeri nakliye uçağı satın alacağı açıklandı. Ayrıca özel operasyonlarda kullanılmak üzere İngiltere üretimi 10 VICTA mini denizaltısı ile ABD yapımı V-BAT ve İsrail üretimi Heron insansız hava araçlarının alımı da onaylandı.

C-390 uçaklarının, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin eskiyen nakliye filosunun yenilenmesinde kullanılması bekleniyor.