5 bin 700’ü aştı

Fransa’da haziran ayının son haftaları ile temmuz ayının ilk günlerinde etkili olan rekor sıcak hava dalgasında 5 bin 764 fazla ölüm kaydedildi.

Fransa Kamu Sağlığı Kurumu Santé Publique France tarafından açıklanan verilere göre, 17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ülkedeki ölüm oranı önceki yılların ortalamalarına göre yüzde 36 arttı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan can kayıplarının, 2003 yılından bu yana Fransa’daki en ölümcül sıcak hava olayı olduğu belirtildi.

En fazla ölümün, ülke genelinde sıcaklık ortalamalarının zirve yaptığı 24 ve 25 Haziran tarihlerinde yaşandığı kaydedildi. Başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde ise sıcaklara bağlı fazla ölüm sayısının 3 bini aştığı bildirildi.

Haziran ayında yaklaşık iki hafta boyunca etkili olan aşırı sıcaklar, ulaşım, sağlık, eğitim ve üretim alanlarında da aksamalara yol açtı.

Paris’te 26 Haziran’da yalnızca bir gün içinde 109 kişinin sıcak hava nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.