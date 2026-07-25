Halk panik halinde

Fransa'nın güneybatısında günlerdir etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle yetkililer, Cap Ferret Yarımadası'nın tamamının tahliye edilmesi talimatını verdi. Binlerce kişi bölgeden teknelerle tahliye edilirken, on binlerce kişinin de güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.

BBC'nin aktardığına göre, Gironde bölgesinde salı günü Saumos'ta başlayan yangınlar kontrol altına alınamazken, alevler şimdiye kadar yaklaşık 8 bin 700 hektarlık alanı küle çevirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, Atlas Okyanusu ile Arcachon Körfezi arasında yer alan Cap Ferret Yarımadası'nda yaklaşık 40 bin kişinin tahliye edildiğini veya tahliye sürecinin sürdüğünü açıkladı.

Nuñez, yangınlarda şu ana kadar 80 evin zarar gördüğünü, bunlardan yaklaşık 50'sinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Arcachon Körfezi kıyısındaki Arès kasabasının da tahliye edildiği açıklanırken, yerel yetkililer yarımadadan tahliye edilen yaklaşık 2 bin kişinin teknelerle Arcachon Limanı'na ulaştırıldığını bildirdi.

Öte yandan Atlas Okyanusu kıyısındaki Landes bölgesinde bulunan Biscarrosse çevresinde perşembe günü başlayan başka bir büyük orman yangını da 23 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Biscarrosse'ta yaklaşık 18 bin, Parentis-en-Born'da ise 5 bin kişi evlerini, kamp alanlarını, huzurevini ve yaz kampını boşaltmak zorunda kaldı.

Yangınlarda gece boyunca yeni bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, salı günü Bordeaux Havalimanı yakınlarında çıkan yangına müdahale eden iki itfaiyecinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki yangın durumunun özellikle Gironde bölgesinde "çok kritik" olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nden yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. Macron, Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya'nın yangın söndürme uçaklarıyla destek sağlayacağını duyurdu.

Gironde Valisi Sophie Brocas ise yarımadanın tahliyesinde "son aşamaya" geçildiğini açıklayarak halka Bordeaux yönündeki tek kara yolunu kullanarak bölgeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Kara yolunu kullanamayanlar için ise dört iskeleden tahliye tekneleri kaldırıldı.

Yetkililer, perşembe günü Gironde bölgesinde yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiğini, bunların büyük bölümünü yarımadadaki kamp alanlarında konaklayan ziyaretçilerin oluşturduğunu bildirdi.