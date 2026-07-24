Bugün Ankara’da

Brüksel’de AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, temaslarından son derece memnun olduğunu açıkladı. Holguin’in bugün de Ankara’ya geçerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

Haravgi gazetesi, Holguin’in temaslarının oldukça yapıcı bir ortamda gerçekleştirildiğini, her iki tarafın ileriki dönemde sıkı iş birliğine ilişkin iradesini teyit ettiğini yazdı.

Haberde, görüşmelerde Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile iletişim kanalının açık tutulmasındaki rolünün önemine vurgu yapıldığı, ayrıca Avrupa kurumlarının BM Genel Sekreteri'nin "Kıbrıs sorunundaki sürecin yeniden başlatılmasına yönelik çabalarına desteğini yinelediği" ifade edildi.

Gazete, yine aynı bilgilere atıfta bulunarak "özlü gelişmelerin", BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin, ardından yaşanmasının beklendiğini yazdı.

