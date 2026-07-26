35 ölü, 30 yaralı

Suriye'nin Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, kaza Şam-Deyrizor yolu üzerinde Suhne ile Palmira bölgeleri arasında meydana geldi. İki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre kazada 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralılar nedeniyle can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı da kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Şam-Deyrizor yolunda meydana gelen trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.