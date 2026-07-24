Top Senato’da

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin İran’a karşı askeri güç kullanma yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan kararı kabul etti.

Demokratlar tarafından sunulan ve Trump yönetiminin İran’la savaş yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen tasarı, 4 Cumhuriyetçi üyenin de desteğiyle 208’e karşı 214 oyla Meclis’ten geçti.

Karara Cumhuriyetçi üyeler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson destek verdi.

Temsilciler Meclisinin aldığı karar, Trump yönetiminin İran’a yönelik olası geniş çaplı askeri operasyon planlarına karşı önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendirilirken, kararın Senato’dan geçmesi halinde dahi ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlayacak bağlayıcı bir yetkiye sahip olmadığı belirtildi.

ABD hukuk sisteminde, başkanın imzasına sunulmayan veya veto sürecine tabi olmayan eş zamanlı kararların yasa gücü bulunmuyor.

Öte yandan ABD Senatosunun da Trump’ın İran’a yönelik savaş yetkilerini sınırlandırmaya ilişkin kendi girişimini oylaması bekleniyor.

Daha büyük olacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik yeni ve daha kapsamlı bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

Axios’a konuşan Trump, İran’a karşı “çok büyük bir saldırıyı” değerlendirdiğini ve karar vermeye yaklaştığını söyledi.

Trump, “Daha önce görülenden daha büyük olacak. Karar vermeye yakınım. Bunun için tamamen hazırız.” ifadelerini kullandı.

İki ABD’li yetkili ise şu ana kadar ABD ordusuna yeni bir operasyon emri verilmediğini belirtti.

Trump, İsrail’in talep edilmesi halinde operasyona kısa sürede katılabileceğini ancak ABD’nin İran’a yönelik bir harekât için başka bir ülkenin desteğine ihtiyaç duymadığını savundu.

ybıyla ilgili açıklama yapılmadı.