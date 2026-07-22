Federal çözüme destek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının yeniden başlaması gerektiğini belirtirken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in aldığı inisiyatifin, Avrupa Birliği normları ile BM çerçevesi zemininde ilerleme sağlanması yönünde önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Mitsotakis; Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli, adil, kalıcı, işlevsel bir çözüm bulunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Haravgi gazetesinin haberine göre; Miçotakis, 20 Temmuz’un Helenizm için “Kanayan yara” olduğunu ifade ederek, “İşgalin yasadışı istila, köklerinden ayırma ve kayıpların akıbetinin belirlenememesi gibi trajik sonuçlara yol açtığını” kaydetti.

Miçotakis, özgürlüğü savunurken hayatını kaybedenleri de saygıyla andığını belirterek, Yunanistan’ın her daim Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın mesajı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın mesajına yer verdi.

Habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kıbrıs sorununun çözülmesi için gösterilen çabaları desteklediğini ve Guterres’in, müzakerelerin BM himayesinde ve uzlaşılmış çerçevede yeniden başlaması için aldığı inisiyatife katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Bakanlık, açıklamasında, harekatta hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını ifade ederken; Kıbrıs sorununun “İşgal ve istila sorunu” olduğunu, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitlik zemininde, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyet çerçevesindeki federasyon modeliyle çözülebileceğini kaydetti.

Dendias: Kıbrıs yakındır

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın mesajını aktardı.

Habere göre Dendias, Kıbrıs sorununun “Yasadışı işgal sorunu” olduğunu ve “Lefkoşa’nın artık Avrupa’nın tek bölünmüş başkenti olmaya devam edemeyeceğini” kaydetti.

Dendias, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri için “Kıbrıs’ın yakın olduğunu” belirterek, 1974’ten bu yana geçen 52 yılda anıların hala canlı olduğunu ifade etti.