Bakan Fidan’la görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs ziyareti öncesinde Brüksel ve Ankara'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.

Holguin'in bugün Brüksel'de Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile bir araya gelmesi beklenirken, Brüksel temaslarının ardından Ankara'ya geçecek. Holguin'in cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi planlanıyor. Türkiye'nin Anka Haber Ajansı'na göre görüşmede, Kıbrıs sorununa ilişkin son dönemde yoğunlaşan diplomatik temaslar, tarafların pozisyonları ve Guterres'in ziyareti sırasında ele alınması öngörülen başlıklar değerlendirilecek.



Guterres gelecek hafta adaya geliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in pazartesi günü Kıbrıs'a ulaşması bekleniyor. Guterres, ilk olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın katılacağı gayriresmi akşam yemeğinde yer alacak.

Holguin ve Guterres'in temasları, Kıbrıs sorununa ilişkin resmi müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Holguin'in adaya dönüşünün, yaz aylarında taraflar, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile BM'nin katılımıyla düzenlenmesi planlanan genişletilmiş toplantının hazırlıklarına katkı sağlaması bekleniyor.



AB'den BM sürecine destek mesajı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Holguin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, AB'nin BM öncülüğündeki Kıbrıs çözüm sürecine desteğini yineledi. Kallas, görüşmede Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alındığını belirterek, AB'nin kapsamlı çözüme yönelik BM çabalarına desteğinin sürdüğünü ifade etti. Tarafların ayrıca çözüm sürecindeki ivmenin korunmasının önemini değerlendirdiği ve Eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu kapsamında temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.