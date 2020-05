Avrupa birincisi

Dünyayı etkisi alan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ile ülkelerin mücadelesi devam ediyor. Dünya genelinde Coronavirüs vakalarının sayısı 5 milyon 830 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 358 bini aştı. Öte yandan, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı İngiltere'de 377 artarak 37 bin 837'ye, İtalya'da 70 artışla 33 bin 142'ye yükseldi. İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci oldu.

ABD'de de son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 511 artarak, 102 bin 197'ye çıktı.

ABD’de vaka sayısı ise 1 milyon 750 bine yaklaştı. Küresel Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 358 bin 815'ye, vaka sayısı ise 5 milyon 835 bin 683'e ulaştı.

İngiltere

İngiltere'de yeni tip Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 37 bin 837'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı bin 887 artarak 269 bin 127 oldu.

Son 24 saatte 119 bin 587 test yapılırken, toplam test sayısı, mükerrerler dahil 3 milyon 918 bin 79'a yükseldi. Covid-19 nedeniyle 377 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 37 bin 837'ye çıktı. İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İtalya

İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 33 bin 142'ye yükseldi. Ülkede 3 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Coronavirüs vaka sayısı 2 bin 980'lik düşüşle 47 bin 986'ya geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 231 bin 732'ye ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 593 oldu.

ABD

ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 817 artarak 1 milyon 747 bin 781'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 511 artarak, 102 bin 197'ye çıktı.

New York'u 158 bine yaklaşan vakayla New Jersey ve 114 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyon 893 bini, iyileşen hasta sayısı da 490 bini geçti.

Rusya

Rusya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 379 bin 51’e, ölü sayısı 4 bin 142’ye çıktı.

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 371 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 379 bin 51’e ulaştı.

Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 4 bin 142’ye, iyileşen sayısı 8 bin 785 artarak 150 bin 993’e yükseldi. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42,5’inde semptom görülmediği ifade edildi.

Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 54 artarak 173 bin 497’ye, ölü sayısı 71 artarak 2 bin 254’e çıktı.

Şehirde toplam 71 bin 251 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 285 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 9 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, 300 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.