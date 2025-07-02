Avrupa'da hayat durdu

Aşırı sıcak hava dalgasıyla kavrulan Avrupa'da su kullanımı sınırlandırıldı, orman yangınları için alarm verildi. Özellikle İspanya ve Yunanistan'da risk çok yüksek. Avrupa bu yaz da yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor.

Aşırı sıcaklar, birkaç gündür Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ı kavuruyor.

Hava durumu, birçok ülkede yeni sağlık uyarılarının yayınlanmasına yol açtı. Öte yandan orman yangınlarına karşı itfaiyeciler de harekete geçirildi.

En kötü hava koşullarına sahip olan İspanya'da, Endülüs'ün Huelva eyaletindeki El Granado'da cumartesi öğleden sonra 46 derece ile haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Daha önce haziran için en yüksek sıcaklık 1965 yılında Sevilla'da kaydedilen 45.2 dereceydi.

Yunanistan'da sarı, Belçika’da turuncu alarm

Yunanistan İtfaiye Dairesi'nin yangın riski tahmin haritasına göre, dün ülkenin 23 bölgesinde "sarı alarm" (seviye 3, yüksek risk) uygulandı.

Bu 23 bölgenin içinde Atina, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız Adası, Sisam Adası ve Selanik de bulunuyor.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek, "turuncu alarm" verdi.

Enstitü, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp rahatsızlıkları olanlar için dikkatli olunması ve dış aktivitelerin sınırlandırılması uyarısında bulundu.

Portekiz'de, başkent Lizbon'un doğusundaki Mora'da 46.6 derecelik değer kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, 18 bölgeden yedisinin kırmızı “aşırı risk” uyarısı altında olduğunu, yarın gece havanın soğumasını beklendiğini bildirdi.

İtalya'da biri işçi iki kişi öldü

Pazar günü 27 şehirden 21'inde en yüksek sıcaklık alarmının verildiği İtalya'da, Toskana gibi en sıcak bölgelerde hastaneye başvurular yüzde 20 arttı. Küçük bir inşaat şirketinin sahibi olan 47 yaşındaki bir adamın, Bologna'da güneş altında çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. Bir kişinin daha aşırı sıcaklar nedeniyle öldüğü açıklandı.

Fransa'da ilk orman yangını

Fransa'da tarihte ilk kez sıcak hava uyarıları neredeyse tüm anakarayı kapsadı. Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo-France, idari bölgelerin yüzde 88'ini, ikinci en yüksek turuncu sıcaklık uyarıları altına aldı. Fransız hükümeti, işletmelerden çalışanları sıcaktan korumak için çalışma saatlerini ayarlamalarını istedi. 200 devlet okulu önceki gün ve dün kısmen ya da tamamen kapalı kaldı.

Fransa'da yazın ilk yangını, hafta sonunda ülkenin güneybatısında çıktı ve 400 hektarlık bir alanın yanmasına, 100'den fazla kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilmesine yol açtı.

Su kullanımı sınırlandırıldı

Avrupa'nın kuzeyindeki ülkeler için de risk geçerli. Alman meteoroloji servisi, sıcak ve kuru havanın orman yangını riskini arttırdığını belirtti.

Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı açıklandı ve bazı şehirlerin su kullanımına sınırlama getirildiği bildirildi.

İngiltere'de ise başkent Londra ve ülkenin güneydoğusunda sıcaklıkların 34 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, yüksek sıcaklıkların ve nemli koşulların, dışarıda çalışanlar için rahatsız edici olacağı uyarısında bulundu.