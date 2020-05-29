TMK için sadece 100 milyon TL

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ve KKTC arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın ülkenin tam da ihtiyacı olduğu dönemde imzalandığını ve bunun yansımalarınının çok kısa sürede görüleceğini belirtti.

Anadolu Ajansına konuşan Amcaoğlu, “Türkiye, kamu maliyesine aktaracağı 1 milyar 150 milyon liralık finansman kaynağının dışında, yatırım, altyapı, reel sektör ve diğer başlıklar altında da kaynak aktaracak. Bu rakamlar, Kovid-19’dan negatif etkilenen yıllık 8,8 milyarlık KKTC bütçesinin mali gelirlerine de yardımcı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Hibe başlığı altında savunmaya 650 milyon, altyapı yatırımlarına 245 milyon ve reel sektöre 888 milyon liralık kaynak aktarılacağının altını çizen Amcaoğlu, krediler başlığı altında kamu maliyesine 1 milyar 150 milyon lira, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK)’nun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 milyon lira ve geçmiş harcamalar için 55 milyonluk bir kaynakla Türkiye tarafından toplamda 2 milyar 288 milyonluk bir kaynak aktarımının yıl sonuna kadar gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.