Adalar risk altında

Atina Ulusal Gözlemevi'nin yeni raporuna göre Yunanistan'da "sıcaklık stresi" daha da kötüleşecek. Avrupa, bu yaz da sıcak hava dalgasıyla kavrulmaya başladı. Yunanistan bir kez daha rekor sıcaklarla karşı karşıya.

Atina Ulusal Gözlemevi'nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle Yunanistan'daki "sıcaklık stresi"nin kötüleştiğini ve önümüzdeki yıllarda daha da yoğunlaşacağını gösteriyor.

Science of the Total Environment adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın yazarlarından ve Gözlemevi'nin ortak araştırmacılarından biri olan Katerina Pandavou, Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yüksek sıcaklık stresi seviyeleri, vücudun etkili bir şekilde çalışma kabiliyetini azaltarak insan sağlığı için önemli riskler oluşturmaktadır. Dahası, sıcaklık stresi, bireyler uyum sağlamaya veya etkilerini azaltmaya çalıştıkça günlük yaşamı ve davranışları derinden etkilemektedir."

En büyük artış doğu ege adalarında bekleniyor

Çalışmaya göre en büyük artışın kuzey bölgelerinde, Yunanistan anakarasının batı dağlık bölgelerinde ve İyonya ile doğu Ege adalarında olması bekleniyor.

Gözlemevi'nde araştırma direktörü olan Kostas Lagouvardos, "Sonuç olarak, güçlü ve çok güçlü sıcaklık stresi olan günlerde, yani vücudun gerildiği ve zorlandığı günlerde büyük bir artış yaşayacağız. Özellikle, 2030-2060 döneminde, yüksek stresli günlerin sayısı en iyimser senaryo için 6'dan 21'e ve en kötümser senaryo için 7'den 27 güne çıkacaktır" dedi.