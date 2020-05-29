Okulun avlusunda av tüfeği

Limasol’daki “Lanitio Ortaokulu”nun avlusunda, dün sabah, okulda çalışma yapan inşaat işçileri tarafından bir adet av tüfeği bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, işçilerin polise haber verdiğini ve polisin, söz konusu av tüfeğinin geçen yıl Eylül ayında, Limasol’daki bir evden çalınan tüfek olduğunu tespit ettiğini yazdı.

Haberde, tüfeğin balistik incelemeye gönderildiği ifade edildi.