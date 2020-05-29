Elektrik direğine çarpıp takla attı

Araç sürücüsü ve yolcu konumundaki çocuk Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Elektrik direğine çarpıp takla attı
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Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Ortaköy’de Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolunda JV 964 plakalı Peugeot marka aracın sürücüsü yol ortasındaki refüj içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atıp yan bir şekilde yol içerisinde durdu.
Araç sürücüsü erkek şahıs ve araç içerisinde bulunan bir çocuk hemen Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Aracın takla atıp yol içerisinde yan bir şekilde durması nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 15:40
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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