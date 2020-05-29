‘Katkılar ödenecek’

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla federasyonlara destek konusunda umut verdi.

Aile olarak sporu çok seviyoruz

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu aile olarak sporu ne kadar çok sevdiklerini herkesin çok iyi bildiğini belirterek “Bugüne kadar spor camiasına ve sporumuza elimden gelenin en iyisini yapmaya ve eksiksiz yerine getirmeye çalıştım. Ama şunu söylemek isterim ki bu zamanda hiçbir şartı ve ön koşulu öne sürmeden spor hizmet etmenin tam da zamanıdır” dedi.

Bugünü hayal bile edemiyorduk

Amcaoğlu “32 tane federasyonunuz var hepsinin de ihtiyaçları vardır. Ama unutulmamalıdır ki yaklaşık bir buçuk ay önce yaşadığımız bu pandemi sürecinde hayatımızı idare etmenin koşullarını zorluyorduk. Belki de bugünleri bile hayal edemiyorduk. Şükürler olsun ki alınan tedbirler ve halkımızın kurallara uymasıyla bu dönemi atlattık ve şu an spor konuşuyoruz” dedi.

Nakit olarak müsait olduğumuz gün ödemeler yapılacak

“Başta futbol olmak üzere tüm federasyonlara gerekli destek verilecektir. Sağlık spordan geçer. Fedakarlık yapılması gereken bir süreçten geçiyoruz” diyen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “Nakit anlamında müsait olduğumuz ilk gün bütün federasyonların çekleri Sayın Başbakanımızın da talimatı ile halledilecektir. Ama şunun bilinmesini isterim ki ilk önce normal yaşayabilmenin şartlarını yerine getirmek istiyoruz. Daha sonra ise özellikle bu konuda içerisinde çalışanın olduğu, orada mesai yapıp maaş alma hakkı elde eden federasyonlara yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

Katkılar devam edecek

“Tümüne yardım edeceğiz ama ekmeğini federasyonun çatısı altında kazananlar önceliğimiz olacak” diyen Olgun Amcaoğlu “Devamında ise Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü neticesinde bize aktarılacak olan katkı payları ile ilgili desteğimiz sürecek" açıklaması yaptı.