6 bölge hedef alındı

Rusya 477 İHA ve 60 füze ile saldırı düzenledi. Saldırılara karşı koymaya çalışan bir F-16 da hasar gördü, pilot uçaktan çıkmayı başaramadı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını püskürtmeye çalışan bir F-16'yı daha kaybettiklerini açıkladı. Uçağın pilotunun da hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya gece saatlerinde Ukrayna'ya 477 İHA ve 60 füze fırlattı. Ukrayna ordusu, 211 Rus İHA'sı ve 38 füzenin imha edildiğini, Rusya'nın hava saldırılarının altı bölgeyi hedef aldığını aktardı.

The Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan Ukrayna Hava Kuvvetleri İletişim Direktörü Yuriy İhnat, hem İHA'ları hem de çeşitli tipte füzeleri hesaba katarak, Rusya'nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısının ülkeye yönelik "en büyük hava saldırısı" olduğunu söyledi.

Saldırıların Ukrayna'nın batısını, cephe hattında çok uzakta olan bölgeleri de hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna'nın Cherkasy Valisi Ihor Taburets de Telegram'dan yaptığı ayrı bir açıklamada, Rusya'nın Smila kentine düzenlediği saldırılarda altı kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda dokuz katlı bir binanın ve yerel bir kolejin de zarar gördüğü bilgisi verildi.

Zelenski: Moskova'ya yönelik baskı artmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın son saldırılarına dair açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı saldırılar düzenleme kabiliyetine sahip olduğu sürece "durmayacağını" söyledi.

Moskova'ya yönelik baskıyı artırma çağrısını ve ülkesinin daha güçlü bir hava savunmasına duyduğu ihtiyacı yineleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi gerekiyor. Canları en iyi koruyan şey bu. Satın almaya hazır olduğumuz Amerikan sistemleri var. ABD'nin, Avrupa'nın ve tüm ortaklarımızın liderliğine, siyasi iradesine ve desteğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

