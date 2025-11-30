Can kaybı 460’ı aştı

Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları, Endonezya, Tayland ve Malezya’da büyük yıkıma neden oldu.

Hafta boyunca süren yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 460’ı geçti.

En büyük tahribat, Endonezya’nın Sumatra adasında yaşandı. Ada genelinde en az 303 kişi hayatını kaybederken 279 kişi kayıp. Sadece Kuzey Sumatra’da cumartesi günü 31 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Batı Sumatra’da can kaybı 61, kayıp sayısı 90 olarak açıklandı. Aceh bölgesinde ise en az 35 kişi öldü.

Yaşanan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişi tahliye edildi, üç ilde hâlâ yüzlerce kişi mahsur durumda bulunuyor. Bölgeye 3.500’den fazla polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Batı Sumatra’da yağışı azaltmak amacıyla bulut tohumlama çalışmalarına başlandı.

Tayland’da 3,8 milyon kişi etkilendi

Tayland’da sel felaketinden 3,8 milyon kişi etkilendi. Güneydeki Songkhla eyaletinde su seviyesi 3 metreye kadar yükseldi; ülke genelinde can kaybı 162’ye ulaştı.

Hat Yai kentinde morgların kapasitesi dolduğu için cenazeler hastanelerden soğutuculu kamyonlarla taşınıyor. Başbakan Anutin Charnvirakul, bölgeyi ziyaret ederek hükümetin kriz yönetimindeki eksiklikleri için halka özür diledi ve temizlik çalışmalarının iki hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. Sel mağduru ailelere 2 milyon bahta (yaklaşık 62 bin dolar) kadar tazminat ödeneceği bildirildi.

Malezya’nın Perlis eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde iki kişi hayatını kaybetti.

