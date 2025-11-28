Hong Kong yasa büründü

Hong Kong'daki gökdelen kompleksinde yedi kuleye birden yayılan yangında en az 83 kişi hayatını kaybetti, 279 kişi ise kayıp.

Aileler, sevdiklerinin yaşayıp yaşamadığını anlamak için oluşturulan çevrim içi haritaya odaklanmış durumda.

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court konutlarında çıkan ve son 60 yılın en ölümcül yangınına dönüşen felaket, şehrin büyük bölümünü yasa boğdu.

Çarşamba öğleden sonra başlayan yangın hızla büyüyerek sitede yedi kuleyi etkisi altına aldı.

En az 83 kişi hayatını kaybetti, 11'i itfaiyeci 76 kişi yaralandı, 279 kişi kayıp ve 45 kişi ise kritik durumda. Yaklaşık 900 kişi geçici barınaklara tahliye edildi.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi. Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracı ile 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Hong Kong lideri John Lee, yangının gece yarısına doğru “kontrol altına alınmaya başladığını” ancak sıcaklık ve söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

341 yardım çağrısı geldi

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 31 katlı 7 apartmanın 3'ündeki yangın kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları yaklaşık 36 saattir sürüyor. İtfaiye ekiplerinin, şimdiye kadar siteden aldıkları 341 yardım çağrısından 50'sine yanıt veremediği kaydedildi.

Görgü tanıkları, yangının öğle saatlerinde çıkmasının, çalışanların evlerinde olmamasının ve kaçabilecek durumdakilerin evlerinden ayrılmasının can kaybının artmasını engellediğini dile getirdi.

Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Alevleri tırmandıran unsur ne?

Yetkililer, yangının 31 katlı bir bloktaki dış cephe iskelelerinde başladığını, rüzgarla birlikte bambu iskele, koruyucu ağ, su geçirmez branda ve plastik kaplama boyunca hızla yayıldığını bildirdi. Bu malzemelerin “normalden çok daha yoğun bir şekilde yandığı” belirtildi.

